Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Feuer auf Getreidefeld

Wöllstein - Siefersheim - Wonsheim (ots)

An Freitagnacht wurde die Leitstelle der Feuerwehr informiert, dass es in der Wöllsteiner Gemarkung "Krummgewann" zu einem Feldbrand gekommen sei. Ca. 400 Quadratmeter Getreide fielen dem Feuer zum Opfer, das die Wehr schnell löschen konnte. Die Feuerwehr zog zur weiteren Abklärung die Polizei hinzu. Ersten Überlegungen nach schien eine Selbstentzündung wenig wahrscheinlich. Etwa eine Stunde später ging ein weiterer Notruf bei der Feuerwehr ein. Nun brannten auf einer Ackerfläche zwischen den Gemeinden Wonsheim und Siefersheim mehrere Strohballen. Auch hier leistete die Wehr gute Arbeit und löschte das Feuer. Unter gewissen Umständen können sich gepresste Stroh- und Heuballen selbst entzünden. Auffällig war an dieser Freitagnacht jedoch das räumliche und zeitliche Zusammentreffen der Brände, so dass der Verdacht von Straftaten im Raume stand und erste Ermittlungen anliefen. In diesem Zusammenfang fragt die Polizei: Hat jemand am Freitag, den 2. August, in der Zeit von 21.00 - 00.00 Uhr auffällig Wahrnehmungen gemacht, die mit den Bränden in Verbindung gebracht werden können? Sind vielleicht Fahrzeug, Kennzeichen oder eine Person gesehen worden? Dies im Bereich der Gemeinden Wöllstein, Siefersheim, Wonsheim. Hinweise bitte an die Polizei in Alzey (06731 9110) oder Polizei in Wörrstadt (06732 9110).

