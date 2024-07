Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Biene verursacht Verkehrsunfall

Alzey (ots)

Am Freitag, den 26.07.2024 gegen 11:15 Uhr kam es am Wartbergbad zu einem Unfall. Der 49-jährige stand hier auf dem Parkplatz des Bades am Kofferraum seines geparkten Pkw, als die 29-jährige mit ihrem Fahrzeug an diesem vorbeifuhr. In diesem Moment erschrak diese sich vor einer im Fahrzeug befindlichen Biene und einer bestehenden Allergie so sehr, dass sie versehentlich das Gaspedal betätigte und gegen den 49-jährigen fuhr. Dieser stürzte hierdurch zu Boden und zog sich eine Gehirnerschütterung zu. Weitere Untersuchungen und Beobachtungen führte die Uniklinik Mainz durch.

