Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Oldtimer fängt Feuer

Wörrstadt (ots)

Am Mittwoch, den 23.07.2024 gegen 19:30 Uhr gelang es dem 23-jährigen Fahrer eines Leyland-Oldtimers das bereits qualmende Fahrzeug von der B 420 in die Talstraße in Wörrstadt zu lenken. Bevor das Fahrzeug Feuer fing konnten sich die beiden Insassen in Sicherheit bringen. Es wurde niemand verletzt. Nach Aussage des Fahrers habe das Schaltgetriebe während der Fahrt blockiert woraufhin sich Rauch entwickelte. Weitere Ursachen sind bis dato unbekannt. Das Fahrzeug musste durch die Feuerwehr gelöscht und anschließend abgeschleppt werden.

