Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Dintesheim (ots)

Aufmerksame Bewohner hörten am Mittwochabend, den 24.07.2024 gegen 21:30 Uhr einen lauten Knall, wodurch sie eine aktuelle Verkehrsunfallflucht auf der B 271 Höhe der Einmündung der K 28 bei Dintesheim wahrnahmen. Weiterhin sahen sie wie ein schwarzer Pkw in Schlangenlinien Richtung Flomborn davon fuhr. Offensichtlich hatte der Pkw ein Kennzeichen an der Unfallstelle verloren, als er die vor Ort befindliche Verkehrsinsel überfuhr. An der Halteranschrift stand der schwarze Pkw mit korrespondierenden Unfallschäden. Die zweifelsfrei identifizierte 52-jährige Fahrerin stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und muss sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Zudem wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell