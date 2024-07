Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Diebstahl eines E-Bikes - Zeugen gesucht

Saulheim (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 20.07.2024, 08:00 Uhr bis Dienstag, den 23.07.2024, 08:00 Uhr entwendete ein Unbekannter ein hochwertiges E-Bike aus dem umfriedeten Kita-Gelände in Saulheim. Das grau/schwarze E-Bike der Marke Cube, Modell Kathmandu, stand mittels Rahmenschloss an einem nicht einsehbaren Unterstand der Kita "Fuchsbau". Wer kann sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen? Oder hat das E-Bike gesichtet? Bitte unter der Rufnummer 06731 9110 mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell