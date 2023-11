Polizei Bielefeld

POL-BI: Trickdiebe in Gaststätte erfolgreich

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Zwei Männer sorgten am Donnerstag, 23.11.2023, in einer Gaststätte an der August-Bebel-Straße für Ablenkung und erbeuteten ein Kellner-Portemonnaie.

Zunächst erschien gegen 20:00 Uhr ein Mann in dem Lokal in Nähe der Heinrichstraße, der kaum deutsch sprach, aber eine Flasche Alkohol verlangte. Dazu deutete er mehrfach auf ein Regal an der Theke, in dem sich auch ein Kellner-Portemonnaie befand. Der Unbekannte sprach sowohl mit einer Kellnerin, als auch mit dem Inhaber des Lokals. Er hatte aber plötzlich kein Interesse mehr an einer Flasche Alkohol und bestellte ein Getränk.

Während des Gesprächs erschien ein zweiter unbekannter Mann, der sich an einen Tisch setzte. Zu diesem setzte sich auch der Unbekannte von der Theke. Als ihm sein gewünschtes Getränk an dem Tisch serviert werden sollte, lehnte er ab und verließ mit dem zweiten Mann schnell den Gastraum.

Nach dem das Duo gegen 20:15 Uhr verschwunden war, fehlte die Kellner-Geldbörse. Anwesende Gäste konnten keine Angaben zu dem Diebstahl machen.

Die Tatverdächtigen wurden der Polizei wie folgt beschrieben:

Beide Männer sollen zwischen 18 und 20 Jahre alt sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Der erste Mann war etwa 160 cm groß und wirkte muskulös. Er hatte einen Oberlippenbart und trug eine weiße Cap, eine beige Trainingsjacke und eine schwarze Jeanshose.

Der zweite Mann war ungefähr 185 cm bis 190 cm groß. Er trug einen grünen Hoodie und eine dunkle Jogginghose.

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell