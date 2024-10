Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 12.10.2024

Diepholz (ots)

Kirchweyhe - Unbekannter Ladendieb gesucht Am vergangenen Donnerstag, in der Zeit von 11:15 Uhr bis 11:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Lahauser Straße 2a, beim dortigen Aldi, diverse Zigarettenschachteln. Hierbei öffnete er auf bislang unbekannte Weise die Metallgittervorrichtung im Kassenbereich und entnahm anschließend die Ware. Der Wert des Diebesguts beträgt ca. 600,00 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Weyhe (Tel.: 0421/8066-0) zu melden.

Leeste - Unfallzeugen gesucht

Am Freitag, zwischen 12:50 Uhr und 13:00 Uhr, kam es in der Schulstraße, auf dem dortigen Parkplatz einer Apotheke, zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach touchierte der bislang unbekannte Beschuldigte beim Ein- oder Ausparken aus einer Parkbucht den dort abgestellten Volvo eines 50-jährigen Fahrzeughalters aus Weyhe, sodass Sachschaden entstand. Anschließend entfernte er sich unberechtigt vom Unfallort. Hinweise zum Unfallverursacher werden telefonisch beim Polizeikommissariat Weyhe (Tel.: 0421/8066-0) entgegengenommen.

Sulingen - Fahrt unter Alkoholeinfluss auf der B214 Am Freitagabend des 11.10.2024, gegen 20:30 Uhr, stellte eine Streifenwagenbesatzung des PK Sulingen auf der B214 in Groß Lessen einen 46-jährigen Fahrzeugführer fest, der augenscheinlich mit seinem Pkw liegengeblieben ist. In der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch beim Fahrzeugführer fest. Ein Test ergab eine Konzentration von 1,49 Promille in der Atemluft, sodass dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet sowie die Weiterfahrt untersagt.

Sulingen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am 11.10.2024, in der Zeit zwischen 13:15 Uhr bis 13:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Discounters in der Oberen Straße in Sulingen ein geparkter BMW mutmaßlich durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Unfalls sowie Hinweisgeber zum verursachenden Fahrzeug werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271/949-0 zu melden.

Bassum - Einbruch in Waldhütte

In der Nacht vom 11.Okt.2024 auf den 12.Okt.2024 drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine unbewohnte Waldhütte im Bereich der Marie-Hackfeld-Straße in Bassum ein. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit unbekannt und Bestandteil der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Syke unter 04242-9690 zu melden.

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachreicht.

PI Diepholz, Jaschek, POK, ---WDL---

