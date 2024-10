Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 13.10.2024

Diepholz (ots)

Kirchweyhe - Einbruchdiebstahl aus Tiefgarage

Im Tatzeitraum von Mittwoch, 16:00 Uhr, bis Freitag, 18:40 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang in eine Tiefgarage in der Bahnhofstraße, in 28844 Weyhe. Anschließend wurden zwei Fahrrad-Akkus, welche mittels Schließvorrichtungen an den Pedelecs angebracht waren, entwendet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weyhe (Tel.: 0421/8066-0) zu melden.

Brinkum - Unfall eines betrunkenen Fahrradfahrers

Am Samstagabend, um 20:19 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Fahrradfahrer aus Stuhr die Bassumer Straße. Beim Befahren des dortigen Fahrradweges verlor der Stuhrer plötzlich die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte in der Folge zu Boden. Hierbei verletzte er sich leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrradfahrer ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,79 Promille. Der Fahrradfahrer wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Eine Blutentnahme ist zum Zwecke der Strafverfolgung durchgeführt worden.

Seckenhausen - Schäden durch Unwetter

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Straße An den Eichen in Stuhr, Ortsteil Seckenhausen, zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr. Vorausgegangen waren Beschädigungen durch das Unwetter. Vor Ort wurde durch den Sturm eine vierteilige Metallgarage aus der Bodenverankerung gerissen und auf ein Wohnhaus sowie zwei Bäume geweht. Am Wohnhaus konnte ein leichter Sachschaden festgestellt werden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell