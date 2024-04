POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus

Steinfeld (ots) - Am 26.04.2024, zwischen 17:30 und 18:00 Uhr, wurde an einem PKW in der Alten Landstraße in Steinfeld ein Reifen durch unbekannte Täter platt gestochen. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pibadbergzabern@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06343-9334-0 bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden. Rückfragen bitte an: ...

