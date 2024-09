LPI-J: Radfahrer übersehen

Weimar (ots) - Am Montagvormittag stellte eine 72-jährige Frau aus Kranichfeld fest, dass jemand unberechtigt in ihrem Garten war. Es stellte sich heraus, dass sich in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag vergangener Woche eine Frau unberechtigt Zugang zu dem Grundstück verschaffte. Mit einem Sonnenhut und diversen Blumen verließ die Einbrecherin den Garten wieder. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: ...

