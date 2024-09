LPI-J: Blumen geklaut

Apolda (ots) - Gestern Nachmittag kam es an der Kreuzung Dammstraße / Buttstädter Straße in Apolda zu einem Auffahrunfall. Als die Ampel auf Rot schaltete und der Verkehr zum Stoppen kam, bemerkte dies ein 73-jähriger Dacia-Fahrer zu spät und fuhr dem vor im stehenden PKW auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: ...

