LPI-J: Baustromkabel gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Gerade aufgewacht musste ein Dorfbewohner am Sonntagmorgen in der Nähe von Stadtroda feststellen, dass mehrere Schafe durch den Ort laufen. Die Polizei wurde verständigt, die den Tierhalter der zehn Schafe ermittelte. Dieser kümmerte sich umgehend um seine Tiere und trieb sie zurück auf die Weide. Zu Schäden oder Verkehrsbeeinträchtigungen ist es nach Kenntnisstand der Polizei nicht gekommen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

