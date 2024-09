Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Jena (ots)

Die Polizei aus Stadtroda ermittelt wegen des Verdachtes einer gefährliche Körperverletzung am 02.September 2024 gegen 16:30 Uhr in Hermsdorf, Bereich Brückencenter, Eisenberger Straße 87. Nach ersten Erkenntnissen kam es dort zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einem älteren Bürger. Diesen älteren Bürger sucht die Polizei nun, es handelt sich um einen Mann von ca. 60 Jahren, er hat graue kurze Haare, er trug ein gestreiftes T-Shirt und eine kurze dunkle Hose. Wer Angaben zu ihm machen kann, richtet diese bitte an die Polizei Saale-Holzland; Gustav-Hermann-Straße 36, 07646 Stadtroda, Tel.: 036428-640.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell