Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versammlungslagen in Weimar

Weimar (ots)

Für Montag, den 2. September wurden in Weimar drei Versammlungen bei der zuständigen Behörde angezeigt. Aufgrund der konträren Thematiken der Versammlungen wurde zur Absicherung jeder Einzelnen und zur Wahrung der Grundrechte aller Beteiligten ein Polizeieinsatz seitens der Polizeiinspektion Weimar durchgeführt. Ziel dabei war sowohl die Versammlungs- und Meinungsfreiheit, als auch die Sicherheit der in Summe 490 Teilnehmenden zu gewährleisten. Darüber hinaus galt es die Einschränkungen für die Bewohner und Besucher der Stadt so gering wie möglich zu halten. Dennoch waren anlassbezogene Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs und des ÖPNV nicht vermeidbar.

Es wurden mehrere Straftaten polizeilich aufgenommen. Hierbei handelt es sich um Beleidigungen und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz.

Zur Bewältigung des Einsatzes erfuhr die Polizeiinspektion Weimar Unterstützung aus den Landespolizeiinspektionen Jena und Saalfeld sowie der Thüringer Bereitschaftspolizei.

