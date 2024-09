LPI-J: Haftbefehl gegen 32-Jährigen vollstreckt

Apolda (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 26.08.2024 und dem 02.09.2024 haben ein oder mehrere Unbekannte ca. 40m Baustromkabel von einer Baustelle am Weimarer Berg in Apolda gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

