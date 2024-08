LPI-G: Fahrzeug mit falschem Kennzeichen angehalten

Greiz (ots) - Greiz. Am Freitag, den 16.08.2024 ereignete sich in den Nachmittagsstunden ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B92 zwischen Gommla und Greiz. Kurz hinter der Baustelle in Fahrtrichtung Greiz fuhr ein Mercedes Vito auf einen vorausfahrenden VW Transporter auf. Als der VW verkehrsbedingt abbremste, fuhr der Mercedes auf dessen Heck auf und verursachte an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Der Mercedes ...

mehr