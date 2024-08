Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitag, den 16.08.2024 ereignete sich in den Nachmittagsstunden ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B92 zwischen Gommla und Greiz. Kurz hinter der Baustelle in Fahrtrichtung Greiz fuhr ein Mercedes Vito auf einen vorausfahrenden VW Transporter auf. Als der VW verkehrsbedingt abbremste, fuhr der Mercedes auf dessen Heck auf und verursachte an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt ins Klinikum Greiz gebracht. Glücklicherweise konnten beide Personen das Krankenhaus nach kurzer Behandlung wieder verlassen. Die Polizeiinspektion Greiz hat die Ermittlungen gegen den Fahrer des Mercedes wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

