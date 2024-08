Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zivilcourage

Gera (ots)

Ein Geraer meldete sich über Notruf am frühen Sonntagmorgen bei der Polizei. Er gab an, dass er in einer Bar von einem anderen Mann zu Boden gedrückt und geschlagen wurde. Im Anschluss begab er sich auf den Nachhauseweg und soll dabei von seinem Kontrahenten verfolgt wurden sein. Nachdem die Beamten sich mit dem vermeintlichen Geschädigten, seiner Freundin und dem angeblichen Schläger unterhalten hatten, stellte sich die Situation jedoch anders dar. In Wirklichkeit gerieten der 28-Jährige und seine 24-Jährige Lebensabschnittsgefährtin auf dem Heimweg in einen Streit. Hierbei schlug der Mann seine Freundin, was durch einen 22-Jährigen bemerkt wurde. Dieser griff beherzt ein. Er konnte den Aggressor zu Boden bringen und somit einen zweiten Schlag des Mannes gegen die junge Dame verhindern. Die eingesetzten Polizisten nahmen eine entsprechende Anzeige wegen Körperverletzung auf, verwiesen den Mann aus der gemeinsamen Wohnung und sprachen ein Kontaktverbot aus. (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell