Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher auf Tour

Gera (ots)

Am frühen Freitagmorgen wurden dem Inspektionsdienst Gera mehrere Einbrüche im Stadtteil Zwötzen gemeldet. Der oder die unbekannten Täter versuchten hierbei in zwei Einkaufsmärkte sowie eine Physiotherapie Praxis zu gelangen. Glücklicherweise scheiterten die Einbrecher an den Türen und Fenstern der jeweiligen Objekte, sodass kein Eindringen gelang. Jedoch wurde ein Schaden von insgesamt mehr als 12.000 Euro verursacht. Alle Taten geschahen in der Nachte von Donnerstag auf Freitag. Die Geraer Polizei sicherte an den Tatorten Spuren und nahm Anzeigen wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls auf. (PS)

