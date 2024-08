Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Moped und Fahrradcomputer entwendet

Roßleben (ots)

In der Nacht zu Freitag hatten es Diebe im Kyffhäuserkreis auf ein Kleinkraftrad und einen Fahrradcomputer abgesehen. Der oder die Täter begaben sich zwischen 23.15 Uhr und 5.20 Uhr auf ein Firmengelände in der Straße Am Schlifter. Dort entwendeten sie eine abgestellte Simson S51 in der Farbe Blau. Außerdem erbeuteten sie einen Fahrradcomputer, welcher an einem Fahrrad angebracht war. Im Anschluss flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Wer Hinweise zur Tat, den Tätern oder zum Verbleib des Beutegutes geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0219087

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell