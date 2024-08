Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(bae)Am Samstag, 17.08.2024 in der Zeit von 12:30 Uhr bis 14:15 Uhr kam es in Stadthagen, Windmühlenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 32-jährige Stadthägerin stelle ihren grauen Pkw Skoda Fabia in der Windmühlenstraße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand ab. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte musste sie feststellen, dass das Fahrzeug beschädigt worden war. Offensichtlich war es durch ein anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren gestreift worden. Der Unfallverursacher muss vermutlich in Richtung Herminenstraße gefahren sein. Er hat sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Skoda ist ein Schaden in Höhe von 500 Euro entstanden. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Stadthagen in Verbindung setzten.

