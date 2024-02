POL-E: Essen: Ermittlungserfolg des Rauschgiftkommissariats - Marihuana-Plantage in Essener Innenstadt aufgedeckt

Essen (ots) - 45117 E.-Stadtgebiete: Im Januar erzielte die Polizei Essen zwei große Erfolge bei der Bekämpfung von Fahrraddiebstählen. Am 8. Januar (Montag) wurden drei mutmaßliche Fahrraddiebe, denen Taten in Essen in vorgeworfen werden, in Zusammenarbeit mit bayrischen Kollegen in Regensburg festgenommen. ...

