POL-E: Essen: Großer Erfolg der EG Fahrrad - Räder und E-Scooter im Wert von über 110.00 Euro sichergestellt - Mehrere Personen in Untersuchungshaft

45117 E.-Stadtgebiete: Im Januar erzielte die Polizei Essen zwei große Erfolge bei der Bekämpfung von Fahrraddiebstählen. Am 8. Januar (Montag) wurden drei mutmaßliche Fahrraddiebe, denen Taten in Essen in vorgeworfen werden, in Zusammenarbeit mit bayrischen Kollegen in Regensburg festgenommen. Drei weitere Tatverdächtige konnten am 10. Januar (Mittwoch) überführt werden. Bei ihnen wurden Räder und E-Scooter in einem Gesamtwert von über 110.000 Euro sichergestellt.

Im ersten Sachverhalt wurden am 7. Januar zwei hochwertige Pedelecs an der Stensstraße auf der Margarethenhöhe durch Unbekannte aus einem Schuppen gestohlen. Eines der Fahrräder war mit einem GPS-Tracker versehen. Es wurde nach dem Diebstahl gegen 10:00 Uhr im Stadtgebiet geortet, konnte dort aber nicht aufgefunden werden.

Durch die Beamten der EG Fahrrad wurde einen Tag später festgestellt, dass sich das Fahrrad offensichtlich in einem Fahrzeug durch Hessen in Richtung Bayern bewegt. Die Kriminalpolizisten reagierten umgehend und setzten sich mit bayrischen Polizeibeamten in Verbindung. Kollegen der Verkehrspolizeiinspektionen Feucht und Regensburg der Polizei Bayern gelang es, den Transporter auf Grund der immer wieder durch Essener Kollegen aktualisierten GPS-Daten ausfindig zu machen. Auf einem Rastplatz erfolgte dann der Zugriff. Die bayrischen Kollegen überwältigten an dem Fahrzeug drei rumänische Staatsbürger (m/31, m/32, m/56). Auf der Ladefläche des Transporters wurden Pedelecs in einem Gesamtwert von über 75.000 Euro aufgefunden und sichergestellt. Die drei Männer wurden aufgrund des Verdachts der gewerbsmäßigen bandenmäßigen Hehlerei festgenommen und befinden sich seitdem in Untersuchungshaft.

Im zweiten Sachverhalt am 10. Januar verzeichnete die EG Fahrrad erneut einen Erfolg. Gegen 8:00 Uhr meldete ein 61-jähriger Essener, dass Unbekannte in der Nacht sein hochwertiges Pedelec aus dem Hinterhof seines Hauses am Moltkeplatz geklaut hätten. Laut dem GPS-Tracker seines Fahrrads wurde es gegen 5:30 Uhr das erste Mal bewegt und befinde sich aktuell in Altenessen. Die Beamten verlegten daraufhin umgehend zu dem Standort der Ortung und konnten das GPS-Signal auf ein bestimmtes Haus eingrenzen. An der Anschrift wurden neben dem gestohlenen Pedelec des Esseners noch 14 hochwertige Fahrräder und 3 E-Scooter aufgefunden, die zum Teil bereits als gestohlen gemeldet waren. Der Wert der hier aufgefundenen Fahrzeuge liegt bei über 35.000 Euro.

Durch die Beamten konnten vor Ort drei Personen als Tatverdächtige identifiziert werden. Hierbei handelt sich um drei Männer im Alter von 18, 23 und 43 Jahren. Alle sind rumänische Staatsbürger. Der 18-Jährige und der 23-Jährige sind in Essen wohnhaft. Der 43-Jährige hingegen besitzt keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Alle Fahrräder und E-Scooter sowie sechs Mobiltelefone der Tatverdächtigen wurden durch die Beamten sichergestellt.

Die drei Männer wurden festgenommen und befinden sich seitdem ebenfalls in Untersuchungshaft. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen bandenmäßigen Hehlerei ermittelt.

Ob die zwei Fälle im Zusammenhang stehen, ist Teil der Ermittlungen./hey

