Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Pkw landet im Schaufenster - Sulingen, Vorfahrtsunfall mit Verletzten ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Im Schaufenster gelandet

Ein Rentner hat am Montagmittag gegen 11.30 Uhr auf dem Netto Parkplatz in der Pablo-Picasso-Straße Gas und Bremse verwechselt und ist beim Einparken in das Schaufenster gefahren. Sowohl der 84-jährige Rentner als auch die Kunden im Markt bleiben unverletzt. Am Pkw und am Markt entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Wehrbleck - Einbrüche auf Baustelle

Unbekannte sind in der Zeit von Donnerstag letzter Woche bis Montag durch ein Loch im Zaun auf das Gelände einer Baustelle in Buchhorst eingedrungen. Auf dem Gelände wurden zwei Baucontainer, ein Radlader und ein Lkw aufgebrochen. Die Täter entwendeten diverse Werkzeuge und flüchteten anschließend unerkannt wieder. Der Schaden beträgt rund 15000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Zwei Verletzte bei Vorfahrtsunfall

Ein 80-jähriger Fahrer wollte am Montagmittag gegen 13.55 Uhr mit seinem Pkw aus einem Feldweg auf die L 202 Richtung Sulingen einbiegen. Er übersah dabei den Pkw eines 72-jährigen Fahrers, der die L 202 von Schwaförden in Richtung Sulingen befuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten und beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Nachdem sie an der Unfallstelle versorgt waren, wurden sie vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt mindestens 13500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell