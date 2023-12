POL-DN: Einbruch in Baumaschinenhandel

Nörvenich (ots) - Am Mittwoch (27.12.2023) brachen unbekannte Einbrecher in eine Wohnung in der Burgstraße in Nörvenich ein. Ersten Ermittlungen zufolge kletterten die Unbekannten über den Balkon und hebelten anschließend die Balkontür der Wohnung im Obergeschoss des Hauses auf. Die Abwesenheit der 77-jährigen Bewohnerin nutzen die Einbrecher aus. Sie durchwühlten in allen Räumen Schränke und Schubladen. Zum ...

