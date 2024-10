Diepholz (ots) - Stuhr - Im Schaufenster gelandet Ein Rentner hat am Montagmittag gegen 11.30 Uhr auf dem Netto Parkplatz in der Pablo-Picasso-Straße Gas und Bremse verwechselt und ist beim Einparken in das Schaufenster gefahren. Sowohl der 84-jährige Rentner als auch die Kunden im Markt bleiben unverletzt. Am Pkw und am Markt entstand Sachschaden in noch unbekannter ...

mehr