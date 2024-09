Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebe haben es auf Sonnenbrillen abgesehen

Kall (ots)

Im Zeitraum von Freitag (13. September), 19 Uhr, bis Samstag (14. September), 8 Uhr, wurden aus einem unverschlossenen Pkw in der Straße Am Alenberg in Kall-Scheven von Unbekannten zwei Sonnenbrillen entwendet.

Ebenso wurde aus einem unverschlossenen Pkw in der Furtstraße in Kall-Scheven eine Sonnenbrille entwendet.

Beide Fahrzeuge befanden sich in der Grundstückseinfahrt der Eigentümer.

Sämtliche Brillen haben einen Wert von 50 bis 100 Euro. Es wurden Anzeigen bezüglich des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen gefertigt.

