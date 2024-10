Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Brand in Wohnung - Stuhr, Anhänger kippt um, Straße gesperrt - Mellinghausen, Trecker mit Anhängern und Pkw kollidieren ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Trockner gerät in Brand

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Grundstraße ist am Dienstagnachmittag ein Trockner in Brand geraten. Bemerkt wurde der Brand durch Rauch in der Wohnung im 1.Obergeschoss. Die Bewohner orteten den Brand gegen 15.00 Uhr im Bad ihrer Wohnung. Sie alarmierten daraufhin sofort die Feuerwehr. Als die ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei eintrafen, drang dichter Rauch aus der Wohnung. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten. Die Bewohner der übrigen Wohnungen wurden von Feuerwehr und Polizei evakuiert und in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Nach Beendigung der Löscharbeiten waren die brandbetroffene und darunterliegende Wohnung nicht bewohnbar. Alle anderen Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurück. Die Brandursache ist noch nicht geklärt, die Polizei hat die Brandwohnung beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 50000 Euro.

Weyhe - Pkw beschädigt und geflüchtet

Am Dienstagvormittag wurde auf einem Parkplatz in der Kirchweyher Straße ein Pkw Mercedes von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. In der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr muss der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken den Mercedes beschädigt haben. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Mercedes entstand ein Schaden von ca. 3500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Anhänger kippt bei Gefahrenbremsung um

Ein Lkw-Anhänger ist am Dienstagnachmittag gegen 16.00 Uhr auf der Carl-Zeiss-Straße nach einer Gefahrbremsung umgekippt und hat die Straße blockiert. Der Lkw-Fahrer war in Richtung Brinkum-Nord unterwegs, als ein Pkw im Gegenverkehr auf seinen Fahrstreifen geriet. Um eine Kollision zu verhindern, machte der Lkw-Fahrer eine Vollbremsung. Sein Fahrzeug geriet dadurch ins Schlingern, touchierte zwei Bäume und der Anhänger kippte auf die Seite. Der verursachende Pkw entfernte sich, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Am Lkw entstand ein Schaden von mindestens 12000 Euro. Für die Bergung des Anhängers war die Straße für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Mellinghausen - Landwirtschaftliches Gespann und Pkw kollidieren

Ein 16-jähriger Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns, bestehend aus Trecker und zwei Anhänger, befuhr die K 14 in Richtung Mellinghausen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet das Gespann nach rechts von der Straße ab und touchierte einen Baum. Als der Fahrer das Gespann auf die Straße zurücklenkte, kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der entstandene Schaden beträgt ca. 52000 Euro.

