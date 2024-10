Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Anhänger kippt um und blockiert Straße - Syke, Polizei sucht Fahrradeigentümer - Weyhe, Einbrecher verscheucht ---

Bild-Infos

Download

Diepholz (ots)

Bassum - Anhänger kippt um und blockiert Straße

In der letzten Nacht gegen 02.30 Uhr ist auf der Harpstedter Straße (L 776) ein Lkw von der Straße abgekommen und der Anhänger umgekippt. Die Harpstedter Straße ist seitdem voll gesperrt, da der umgekippte Anhänger quer auf der Fahrbahn liegt. Die Bergungsarbeiten werden noch bis in den späten Vormittag andauern. Der 49-jährige Fahrer des Lkw war auf dem Weg in Richtung Bassum und hatte, vermutlich aus Unachtsamkeit, die Kontrolle verloren und war von der Straße abgekommen. Beim Versuch den Lkw wieder auf die Straße zu lenken, war der Anhänger umgekippt. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden rund 10000 Euro.

Syke-Heiligenfelde - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 09.10 Uhr in der Hannoverschen Straße (B 6) in Heiligenfelde wurde drei Personen leicht verletzt. Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin wollte aus der Straße Unter den Eichen kommend, die B 6 überqueren. Hierbei übersah sie einen Pkw, der die Bundesstraße befuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten und sowohl die 56-jährige Fahrerin als auch der zweite 39-jährige Fahrer und sein 28-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Schaden an beiden Pkw beträgt ca. 16000 Euro.

Syke - Polizei sucht Fahrradeigentümer (Foto)

Die Polizei Syke konnte im Rahmen einer Kontrolle am 26.09.24 bei einem 25-jährigen Syker ein Fahrrad sicherstellen. Nach eigenen Angaben hatte der 25-Jährige das Rad am Morgen des 26.09.24 vor dem Rewe-Markt in der Hauptstraße entwendet. Da bislang kein Diebstahl angezeigt wurde, sucht die Polizei den Eigentümer des Rades der Marke Carpenter und bittet ihn, oder auch Hinweisgeber, sich unter Tel. 04242 / 9690 zu melden.

Weyhe - Einbrecher verscheucht

Aufmerksame Nachbarn haben am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Erichshofer Straße zwei Einbrecher bei der Arbeit gestört und sie in die Flucht getrieben. Die zwei unbekannten Männer versuchten in ein Wohnhaus in der Straße einzubrechen. Als die Nachbarn aufmerksam wurden und sich bemerkbar machten, ergriffen die Täter die Flucht. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell