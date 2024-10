POL-DH: --- Syke, Polizei nimmt Ladendieb auf Flucht fest - Stuhr, Verkehrsunfall weil Fahrer Rotlicht missachtet

Polizeiinspektion Diepholz

Syke - Ladendieb auf Flucht festgenommen

Ein 33-jähriger Bremer entwendete am Mittwochvormittag gegen 10.40 Uhr beim Einkaufen im Lidl Markt in Syke, Herrlichkeit, Tabak. Eine Kassiererin bemerkte den Diebstahl und hielt den Dieb auf. Dieser aber riss sich los, schubste die Kassiererin weg und flüchtete zu Fuß. Die Kassiererin rief die Polizei, die den flüchtigen Dieb noch im Nahbereich antreffen und festnehmen konnte. Auch da Diebesgut hatte der Dieb noch bei sich. Die Polizei nahm den ihr nicht unbekannten Dieb mit zur Dienststelle.

Bruchhausen-Vilsen - Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch im Tagesverlauf von 09 Uhr bis 20 Uhr sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Zum Marktplatz eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Haus und durchsuchten mehrere Räume. Ob die Täter Diebesgut erlangten, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Bassum - Verkehrsunfall an Kreuzung

Am Mittwochmorgen gegen 07.55 Uhr entstand bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Bürgermeister-Lienhop-Straße / Bramstedter Kirchweg Sachschaden von mindestens 20000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ein 24-jähriger Fahrer wollte mit seinem Pkw vom Bramstedter Kirchweg nach links in die Bürgermeister-Lienhop-Straße abbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten Pkw einer 32-jährigen Fahrerin und beide Pkw kollidierten. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Stuhr-Brinkum Nord - Bei Rot in Kreuzung gefahren

Ein 73-jähriger Pkw-Fahrer ist am Mittwochabend gegen 21.10 Uhr bei Rot in die Kreuzung eingefahren und mit dem Pkw eines 26-jährige Fahrers kollidiert. Der 73-Jährige befuhr die Bremer Straße in Richtung Bremen. An der Kreuzung zur BAB Auffahrt nach Hamburg zeigte die Ampel für ihn Rot. Als er trotzdem in die Kreuzung fuhr, kollidierte er mit dem Pkw des 26-Jährigen, der bei Grün von der BAB in Richtung Brinkum fahren wollte. Verletzt wurde niemand, der Schaden beträgt jedoch ca. 13000 Euro.

