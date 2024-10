Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Mann nach Raub und weiteren Taten in Haft - Diepholz, Diebstahl eines Wohnmobils - Syke, Verkehrsunfall mit vier Verletzten ----

Diepholz (ots)

Diepholz - Nach Raub und weiterer Taten in Haft

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei Mitte September einen 32-jährigen Mann festnehmen. Dieser ist dringend tatverdächtig, bereits am 25. Mai diesen Jahres in einer Tankstelle in Diepholz, Ovelgönne, einen Mann geschlagen und von ihm Geld geraubt zu haben. Das 31-jährige Opfer und der Tatverdächtige waren gegen 23.30 Uhr in Streit geraten. In dessen Verlauf schlug der 32-Jährige dem 31-Jährigen ins Gesicht und raubte von ihm Geld, anschließend flüchtete er. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich schnell heraus, dass der 32-jährige polizeibekannte Mann für weitere Taten (Körperverletzungen, Diebstähle usw.) dringend tatverdächtig ist. Mitte September konnte die Polizei den 32-Jährigen schließlich festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden erließ ein Gericht Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an.

Diepholz - Diebstahl eines Wohnmobils

Im Laufe der letzten Nacht von Donnerstag, 22.30 Uhr bis Freitag, 06.00 Uhr, haben Unbekannte in Diepholz ein Wohnmobil entwendet. Das Wohnmobil der Marke Knaus stand verschlossen auf dem Grundstück in der Dustmühle. Die Täter müssen das Wohnmobil gewaltsam geöffnet haben. Die Fahrzeugschlüssel befinden sich noch beim Eigentümer. Das Wohnmobil hat einen weißen Aufbau und eine dunkelgraue Fahrerkabine. Der Schaden beträgt ca. 50000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Syke - Verkehrsunfall mit 4 Verletzten

An der Kreuzung Krusenberg / Okeler Straße in Okel sind am Donnerstagmorgen gegen 07.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall insgesamt vier Personen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin war, zusammen mit ihren 10 und 12 Jahre alten Kindern, an der Kreuzung aus der Straße Krusenberg nach rechts in die Okeler Straße abgebogen. Sie übersah dabei den Pkw einer 45-jährigen Fahrerin, die die Okeler Straße befuhr. Beide Pkw kollidierten und alle 4 Fahrer und Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten und brachte die zwei Kinder vorsorglich ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schadenbeträgt ca. 20000 Euro.

Syke - Auffahrunfall

Am Donnerstagmorgen gegen 07.30 Uhr waren bei einem Auffahrunfall in der Hannoverschen Straße in Heiligenfelde insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt. Eine 24-jährige Fahrerin wollte in Fahrtrichtung Syke nach links abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 22-jährige Pkw-Fahrer bremste ebenfalls ab. Ein 32-jähriger Fahrer jedoch erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Er schob den Pkw des 22-Jährigen auf den Pkw der 24-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 9000 Euro, verletzt wurde zum Glück niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell