Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Pkw entwendet, Zeugen gesucht

Lotte (ots)

In Halen haben Unbekannte an der Straße Am Gartenbusch eine grauen Audi SQ5 entwendet.

Die Täter verschafften sich auf noch unbekannte Art und Weise zwischen Dienstag (22.10.), 21.00 Uhr und Mittwochmorgen (23.10.), 4.40 Uhr Zugang zu dem Audi. Das Fahrzeug war in einer Hauseinfahrt abgestellt. Das amtliche Kennzeichen des Audi SQ5 ist TE-DN 100. Das Fahrzeug hat einen Wert im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Audi machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell