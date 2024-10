Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Kreis Steinfurt, "Riegel vor!": Kreispolizei beteiligt sich an Kampagne gegen Wohnungseinbruch, Aktionsstand am Samstag in Greven

Greven, Kreis Steinfurt (ots)

"Riegel vor! Sicher ist sicherer": Unter diesem Motto macht die Polizei in NRW jeweils im Herbst - zu Beginn der dunklen Jahreszeit - auf das wichtige Thema Einbruchschutz aufmerksam. Die Kreispolizei Steinfurt ist dabei. Die Experten der Kriminalprävention klären am kommenden Samstag (26.10.24) in der Grevener Innenstadt auf.

Sie informieren über mögliche Schwachstellen an Häusern und geben wichtige Tipps, wie man sich bereits durch ein paar Verhaltensänderungen besser schützen kann. Darüber hinaus sprechen sie über den technischen Einbruchschutz und warum sich die Investition in Sicherheitstechnik lohnt. Denn selbst wenn Täter keine Beute machen, durchwühlte Räume, Schränke und Schubladen in den eigenen vier Wänden hinterlassen häufig mehr als nur ein fades Gefühl.

Wer sich niederschwellig informieren möchte, ist am Samstag in Greven an der Marktstraße/Ecke Rathausstraße richtig. Der Stand der Polizei befindet sich auf dem Gehweg gegenüber der dortigen Bäckerei am Eingang zur Innenstadt. Von 9 Uhr bis 13 Uhr sind die Experten vor Ort.

Wer am Samstag keine Zeit hat, kann jederzeit einen kostenlosen Beratungstermin bei der Kreispolizei vereinbaren. Infos und die Kontaktdaten gibt es auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Steinfurt: https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/tipps-wie-man-sich-vor-einem-einbruch-schuetzen-kann

