Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Betrug durch falsche Bankmitarbeiter

Mettingen (ots)

Eine unbekannte Frau hat sich am Dienstag (22.10.) telefonisch bei einer Seniorin in Mettingen gemeldet. Die Unbekannte gab an, Mitarbeiterin der Sparkasse zu sein. Die Seniorin stellte bei einem Blick auf ihr Telefon fest, dass die Nummer im Display mit der Nummer ihrer Sparkasse identisch war. Die unbekannte Frau sagte der Mettingerin, dass von ihrem Konto zwei größere Überweisungen getätigt wurden und wollte wissen, ob sie diese getätigt habe. Die Seniorin verneinte dies und gab der Unbekannten nach Aufforderung ihre Push-Tan, um die Beträge zu stornieren. Kurz darauf stellte die Seniorin fest, dass von ihrem Konto zwei vierstellige Beträge abgebucht wurden. Ein Anruf bei ihrer Sparkasse verschaffte der Frau Gewissheit, dass sie betrogen worden war. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch mal: Geben Sie niemals Bankdaten an unbekannte Personen am Telefon weiter. Beenden Sie das Gespräch, auch wenn Ihnen die angezeigte Nummer bekannt vorkommt. Rufen Sie Ihre Bank persönlich zurück und fragen Sie nach, ob der am Telefon geschilderte Sachverhalt wirklich stimmt.

