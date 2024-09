POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Fissenknick. Unterschlagungen durch Paketdienstfahrer.

Lippe (ots) - Am Freitag (30.08.2024) haben unbekannte Täter eine 80-jährige Frau aus Lemgo telefonisch betrogen. Die Betrüger gaben vor, die Seniorin habe einen hohen Geldbetrag gewonnen. Um diesen zu erhalten, müsse sie Apple Pay-Karten kaufen. Die Frau erwarb daraufhin in einem Lebensmittelmarkt eine größere Anzahl Guthabenkarten. In einem weiteren Telefonat am Samstagmorgen (31.08.2024) gab sie die Codes der ...

