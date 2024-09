Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Autofahrerin flüchtet nach Unfall mit Radfahrer

Lippe (ots)

(KF) Am Samstagnachmittag, um etwa 14:30 Uhr, überquerte ein 79-jährer Fahrradfahrer die Lemgoer Straße in Höhe des Gasthofs "Zum Klüt". Dabei wurde der ältere Herr von einem PKW angefahren und stürzte mit seinem Rad. Die Fahrzeugführerin des PKW, eine ältere Frau, hielt mit ihrem Auto kurz an und teilte dem Radfahrer mit, dass er selbst schuld sei. Danach setzte sie ihre Fahrt in Richtung Lemgo fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und wird selbstständig einen Arzt aufsuchen. Bei der flüchtigen Autofahrerin soll es sich um eine ältere Frau in einem roten PKW gehandelt haben. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell