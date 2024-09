Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Unfall beim Wenden

Lippe (ots)

(KF) Am Samstagnachmittag befuhr ein 24-jähriger Mann aus Celle mit seinem PKW VW die Lagesche Straße in Richtung Stadtmitte. Kurz vor Erreichen der Lemgoer Straße entschloss sich der VW-Fahrer zu wenden und übersah dabei einen 73-jährigen Rollerfahrer aus Detmold. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zog sich der Rollerfahrer leichte Schürfwunden zu. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstanden eher leichtere Sachschäden. Zeugen mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

