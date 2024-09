Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Juweliergeschäft

Lippe (ots)

(KF) In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03:10 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter die Eingangstür eines Juweliergeschäftes an der Bruchstraße auf. Die Täter warfen einen Gullideckel in die Glasscheibe der Tür, gelangten in die Geschäftsräume und entwendeten dort aus zwei Vitrinen eine größere Menge Schmuck. Das genaue Ausmaß der Beute und der Schadenshöhe kann noch nicht benannt werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind aufgenommen und dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, in Verbindung zu setzen.

