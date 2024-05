POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Jugendliche durch Hundebiss leicht verletzt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Ein Mann wurde am Mittwoch, 22. Mai 2024, gegen 14:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Hude schwer verletzt. Auf der Bremer Straße kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zur Unfallzeit befuhr ein 39-jähriger Oldenburger mit einem Sattelzug die Bremer Straße in Richtung Delmenhorst. Beim Linksabbiegen in die Linteler Straße übersah er ...

