Schwetzingen (ots) - Am 10.05.2024 gegen 23 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass sich in Schwetzingen zwei Personen in der Mannheimer Straße prügeln würden. Die Örtlichkeit wurde daraufhin durch eine Funkwagenbesatzung aufgesucht. Vor Ort wurden der 42-jährige Beschuldigte und der Anrufer angetroffen. ...

