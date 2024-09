Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Tätlicher Angriff und Widerstand gegen Polizeibeamte.

Am Sonntag (01.09.2024) hat ein 23-jähriger Mann aus Bad Salzuflen in der Unteren Mühlenstraße vor einer Kneipe randaliert und sich aggressiv gegenüber Gästen und Polizeibeamten verhalten. Gegen 04:25 Uhr bedrohte und beleidigte er die Beamten, versuchte sich der Feststellung seiner Personalien zu entziehen und trat nach den Einsatzkräften. Der Randalierer wurde zu Boden gebracht, gefesselt und in das Polizeigewahrsam Detmold überführt. Während des Transports biss er eine Beamtin in den Finger und setzte seine Beleidigungen fort. Die Polizistin wurde leicht verletzt, verblieb jedoch dienstfähig. Die Polizei hat Verfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

