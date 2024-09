Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Seniorin fällt auf Telefonbetrug herein.

Lippe (ots)

Am Freitag (30.08.2024) haben unbekannte Täter eine 80-jährige Frau aus Lemgo telefonisch betrogen. Die Betrüger gaben vor, die Seniorin habe einen hohen Geldbetrag gewonnen. Um diesen zu erhalten, müsse sie Apple Pay-Karten kaufen. Die Frau erwarb daraufhin in einem Lebensmittelmarkt eine größere Anzahl Guthabenkarten. In einem weiteren Telefonat am Samstagmorgen (31.08.2024) gab sie die Codes der Karten an die Betrüger weiter.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt eindringlich vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Seriöse Gewinnspiele verlangen keine Vorabzahlungen für die Auszahlung von Gewinnen. Weitere Infos erhalten Sie auf unserer Internetseite unter: https://lippe.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-aktuellen-betrugsmaschen

