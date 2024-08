Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alter Kohlebunker in Brand

Altenburg (ots)

Altenburg: Zu einem alten Kohlebunker in der Poststraße rückten gestern Abend (27.08.2024), gegen 20:50 Uhr Feuerwehr und Polizei aus, nachdem dort aufsteigender Rauch gemeldet wurde. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Bunker, in welchem jede Menge Müll lag, in Flammen stand. Seitens der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle und schließlich gelöscht werden. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Warum es zum Brandausbruch kam, wird derzeit ermittelt. Die Altenburger Polizei nimmt in diesem Zusammenhang Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

