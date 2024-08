Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 2-Jähriger auf "großer Weltreise"

Greiz (ots)

Greiz. Am 27.08.2024 teilte gegen 19:15 Uhr eine Anruferin der Polizei mit, dass sie soeben auf der Bundesstraße zwischen Elsterberg und Greiz ein Kind auf einem Dreirad festgestellt hat. Auf Höhe des Baumarktes in der Plaunschen Straße in Greiz wartete die Anruferin und hatte den klein Mann im Alter von 2 Jahren bei sich. Da Rundumermittlungen nicht zum Auffinden der Eltern führten und der Kleine noch nicht sagen konnte, wo er wohnt, wurde er mit zur Dienststelle nach Greiz genommen. Dort erlebte der Kleine intensive Betreuung durch die Beamtinnen und Beamten, bis der Vater des Jungen zum Glück kurze Zeit später aufgeregt eine Vermisstenanzeige aufgeben wollte. Dank der aufmerksamen Mitteilerin und den Beamten der PI Greiz konnte der 2-Jährige unversehrt an seine Familie wieder übergeben werden.

Bei aller Aufregung unter den Erwachsenen, war es für den Kleinen ein erlebnisreicher Tag, an dem er in einem Polizeiauto mitfahren durfte und in der Dienststelle intensivste Betreuung erfuhr. (BF)

