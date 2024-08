Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verdächtiger Fund

Greiz (ots)

Weida. Am 27.08.3034 gegen 17:45 Uhr wurde die Polizei von einer Frau aus Weida informiert, dass sie bei Erdarbeiten in ihrem Garten in der Ludwig-Jahn-Straße einen Tellerförmigen Gegenstand gefunden hat, wobei es sich um eine Mine handeln könnte. Die eingesetzte Feuerwehr, Polizei und der Kampfmittelräumdienst überprüften den Gegenstand und konnten nach 2 Stunden Entwarnung geben. Bei dem ausgegrabenen Gegenstand handelte es sich nicht um eine Mine, sondern um einen Wagonpuffer der Bahn, welcher im Erdreich vergraben war. Wegen der Gefährdungslage kam es im Bereich der Ludwig-Jahn-Straße in Weida zu Verkehrsbeeinträchtigungen. <BF>

