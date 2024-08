LPI-G: Baucontainer im Visier

Gera (ots) - Ronneburg: Das in sein Fahrzeug, welches in der Straße Pforte in Ronneburg abgestellt war, eingebrochen wurde, meldete gestern früh (27.08.2024) kurz nach 04:00 Uhr der Eigentümer via Notruf der Polizei. Wie sich herausstellte, schlug ein bislang unbekannter Täter die Beifahrerscheibe des Fiat Doblo ein und stahl aus dem Innenraum eine dort befindliche Zigarettenschachtel. Unerkannt konnte der Dieb samt Beute flüchten. Die Geraer Polizei ermittelt nun ...

mehr