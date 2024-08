Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher in Haft

Gera (ots)

Gera: Ein aufmerksamer Zeuge meldete gestern früh kurz vor 05:00 Uhr (27.08.2024), wie sich drei Personen bei einem Garagenkomplex in der Plauenschen Straße aufhielten und sich dort scheinbar an mehreren Garagen zu schaffen machten. Daraufhin rückten mehrere Polizeistreifen aus. Im Zuge des Einsatzes gelang es, zwei Einbrecher zu stellen und vorläufig festzunehmen. Der dritte Täter konnte unerkannt fliehen. Nach aktuellem Stand wurden 10 Garagen aufgebrochen. Diverses Beutegut lag bereits zum Abtransport bereit. Noch am selben Tag wurden die beiden 24 und 33 Jahre alten Täter dem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Beide Einbrecher wurden daraufhin in eine JVA überstellt. Die Ermittlungen zum Einbruchsgeschehen dauern weiter an. (RK)

