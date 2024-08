Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl einer "Schwalbe"

Greiz (ots)

Greiz. In der Nacht vom 26.08.2024 zum 27.08.2024 wurde aus einer Gartenparzelle in der Gartenanlage Sonnenhöhe in Greiz eine grünfarbenes Moped "Schwalbe" entwendet. Dieses war in einem Schuppen untergestellt, woraus der unbekannte Täter es entwendete. Dem 76-jährigen Eigentümer entstand ein Schaden im unteren 4-stelligen Bereich. Die Polizei Greiz ermittelt wegen besonders schweren Diebstahl. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Greiz mit der Bezugsnummer 0222990/2024 unter Tel. 036616210 entgegen. <BF>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell