Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Enzweihingen: tödlicher Unfall in der Rieter Straße

Ludwigsburg (ots)

Eine 64 Jahre alte Frau wurde am Donnerstagnachmittag (13.06.2024) bei einem Unfall in der Rieter Straße in Enzweihingen tödlich verletzt. Gemäß den derzeitigen Erkenntnissen fuhr die Frau gegen 15.00 Uhr auf einem Fahrrad hinter ihrem Ehemann her, der ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs war. Als sie von einem 61-jährigen Fahrer eines Linienbuses überholt wurde, kam es vermutlich zu einem Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und dem Bus. In der Folge stürzte die Frau und wurde von dem Bus überrollt, was zu den tödlichen Verletzungen führte. Im Linienbus befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Fahrgäste. Die Angehörigen der Verstorbenen wurden durch die Notfallseelsorge betreut. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete die Erstellung eines Unfallgutachtens an. Die Unfallörtlichkeit musste zur Unfallaufnahme zwischen der Beerhaldenstraße und der Pfarrgasse bis gegen 19:00 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell