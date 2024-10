Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Auto gestohlen

Ochtrup (ots)

Unbekannte Täter haben an der Gottfried-Keller-Straße einen Land Rover gestohlen. Die Tat ereignete sich in der der Nacht zu Dienstag (22.10.24), zwischen 02.45 Uhr und 06.30 Uhr. Der Wagen, ein grauer Land Rover, Modelltyp Range Rover, war in einer Grundstückseinfahrt abgestellt. Das amtliche Kennzeichen lautet ST-JL2028. Der Wert des Wagens liegt im sechsstelligen Bereich. Die Polizei hat den Pkw zur Fahndung ausgeschrieben und ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

